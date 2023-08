Rivella Group: Neue Marketingleiterinnen ernannt

Als Co-Leiterinnen haben Sara Jermann und Angelika Leemann per Mitte August 2023 die Gesamtverantwortung des Marketings der Getränkeherstellerin Rivella übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben der Betreuung von Getränkemarken wie Rivella, Focuswater, Enertea und Michel fällt das Livemarketing in ihren Bereich.

Sara Jermann leitete bisher in der Rivella Group das Brand Management von Focuswater. Sie stieg bereits nach dem Studium als Brand Managerin bei der Rivella Group ein, bevor sie mehrere Jahre als Senior Brand Managerin für Caffè Latte bei Emmi Schweiz sowie für Isostar bei der Wander AG tätig war.

Angelika Leemann arbeitete unter anderem als Marketing-Managerin für die Marken Twinings und Isostar bei der Wander AG und als Head of Marketing bei der Hero Schweiz. Zuletzt war sie Senior Consultant für Leadership und Kultur bei der Energy Factory in St. Gallen.

Silvan Brauen, der ehemalige Marketingleiter, wurde laut Mitteilung per 1. Mai 2023 zum Co-Geschäftsleiter der Rivella Group ernannt. Diese Aufgabe teilt er sich mit dem früheren Geschäftsleiter Erland Brügger. «Mit Sara und Angelika konnten wir zwei Frauen mit ausgewiesener Marketing-Erfahrung und grosser Passion für unsere dynamischen Marken in diese verantwortungsvolle Position berufen», so Silvan Brauen. (pd/yk)