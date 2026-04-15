Publiziert am 15.04.2026

CH Media Mind, die All-Media- und Innovation-Unit von CH Media, und die Social-Media-Agentur Swissper lancieren eine Partnerschaft. Gemeinsam bieten sie ab sofort integrierte Influencer- und Media-Pakete an, die Werbekunden einen strukturierten Zugang zur Creator-Economy und zur Reichweite von CH Media ermöglichen.

Im Zentrum stehen standardisierte, modular kombinierbare Pakete: Kundinnen und Kunden wählen passende Influencer aus und können ihre Kampagnen anschliessend mit Media-Leistungen von CH Media ergänzen. CH Media Mind verantwortet dabei die inhaltsgetriebene Vermarktung und crossmediale Kampagnenführung, während Swissper die Planung und Umsetzung der Social-Media- und Influencer-Massnahmen übernimmt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit Swissper haben wir einen starken Partner gewonnen», wird Florian Sonderegger, Leiter Commercial All Media bei CH Media Mind, zitiert. «Die Kooperation erleichtert Marken den Zugang zu passenden Influencern und schafft einen klar strukturierten Prozess, der sich nahtlos in unsere crossmedialen Kampagnen integrieren lässt.»

Nicolas Bernauer, Head of Business Development bei Swissper, ergänzt: «Gemeinsam mit CH Media Mind schlagen wir eine Brücke zwischen der Creator-Economy und der klassischen Medienwelt. Kundinnen und Kunden profitieren von crossmedialem Storytelling mit zusätzlicher Reichweite und Sichtbarkeit.»

Eine erste Kampagne für Saastal Tourismus AG zeigt das Zusammenspiel in der Praxis: CH Media Mind entwickelte Leitidee und Konzept, um die Destination in der Haupt- und Nebensaison zu positionieren und neue Zielgruppen anzusprechen. Swissper kuratierte passende Influencer. Der vom Kunden ausgewählte Creator bespielt seinen Instagram-Kanal mit Inhalten zur Destination, ergänzt durch digitale und regionale Radio-Werbung im CH-Media-Netzwerk. (pd/cbe)