Publiziert am 28.04.2026

Die Zürcher Argus Data Insights und die Schweizer Momou AG haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Der Service von Uhub.io, der Plattform von Momou, wird direkt in ArguSintelligence eingebettet, die Medienbeiträge aus Print, TV, Radio, Online und Social Media bündelt und automatisiert auswertet.

Künftig sollen Kommunikationsverantwortliche innerhalb einer einzigen Oberfläche Medien beobachten und analysieren, Kommunikationsstrategien planen, Inhalte erstellen sowie deren Wirkung auf Social-Media-Kanälen messen können, wie es in einer Mitteilung heisst. Neu hinzu kommt eine Social Inbox für das Community Management. Uhub.io bleibt daneben als eigenständige Lösung verfügbar.

Argus Data Insights beschäftigt rund 400 Mitarbeitende in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Spanien. (pd/cbe)