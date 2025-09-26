Publiziert am 26.09.2025

Das bisherige Unternehmen Peach firmiert neu unter dem Namen Cape.io und bringt eine Plattform auf den Markt, die fragmentierte globale Werbe-Workflows vereinheitlichen soll. Die neue Lösung führt KI-gestützte Compliance- und Medienplanungstools ein.

Cape.io bezeichnet die neue Lösung als branchenweit erste Plattform für «intelligente Kampagnenautomatisierung». Sie soll kreative Produktion, Compliance und Medienverteilung in einem einheitlichen System vereinen. Marken, Kreativagenturen und Medienagenturen können damit Kampagnen über alle Kanäle hinweg – von linearem Fernsehen und CTV bis hin zu sozialen und digitalen Medien – von einer zentralen Stelle aus planen, erstellen, validieren und aktivieren.

«Das Betriebsmodell für Werbung ist gescheitert», wird Ben Regensburger, CEO von Cape.io, in einer Mitteilung zitiert. Teams seien gezwungen, isoliert mit unverbundenen Tools zu arbeiten, was zu Ineffizienz, kostspieligen Fehlern und verpassten Chancen führe.

Neue Funktionen der Plattform

Die Plattform bietet drei zentrale neue Funktionen: KI-gestützte globale Compliance ermöglicht es Teams, Skripte, Storyboards oder Videos hochzuladen und diese anhand globaler Werbebestimmungen zu überprüfen. Prozesse, die bisher wochenlange manuelle Überprüfungen erforderten, sollen nun in Sekunden abgeschlossen werden.

Mit der interaktiven Medienplanung können Kreative und Medienakteure gemeinsam an Mediaplanungen arbeiten. Die Plattform basiert zudem auf einer generativen und agentenbasierten KI, die den gesamten Workflow vom Konzept-Test bis hin zu Vorschlägen für die kanalübergreifende Optimierung verbessern soll.

Cape.io ist seit 2008 im Schweizer Markt tätig und operiert von München aus im DACH-Raum. (pd/cbe)