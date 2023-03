Die APG|SGA hat das Exklusivrecht für drei neue doppelseitige Screens an Top-Lagen in Ascona erhalten. Diese kombinieren interaktive Städtekommunikation mit Werbebotschaften, wie es in einer Mitteilung heisst. Dank des Touchscreens können Passantinnen und Passanten auf der einen Seite navigieren und erhalten so aktuelle, für sie relevante Informationen rund um Ascona. Auf der anderen Seite können Werbetreibende an besten Lagen ihre digitalen Kampagnen mit Animationen ausstrahlen.

Die neuen digitalen Werbeträger in 75-Zoll-Grösse befinden sich an drei zentralen Standorten in der Via Albarelle, Via Borgo und Via del Collegio. Auf der einen Screenseite wird ein datenaktuelles Stadtinformationssystem angeboten. Angaben zu Öffnungszeiten, Hotels, Events, Museen und Umgebungsplänen von Google-Maps können auf dieser Seite mit Touchfunktion von Passantinnen und Passanten durch Berührung des Bildschirms selbst gesteuert und via QR-Code auf das Smartphone geladen werden.

Auf der anderen Screenseite ohne Touchfunktion können Werbetreibende ihre animierten Kampagnen digital oder programmatisch an stark frequentierten Top-Lagen im attraktiven Zentrum ausspielen. Pro Woche werden laut Mitteilung 95'200 Kontakte erreicht. Die Looplänge beträgt 60 Sekunden. Die neuen Werbeträger sind laut APG «äusserst energieeffizient und werden mit Ökostrom betrieben». (pd/cbe)