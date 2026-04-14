Teads: Neue Senior Sales Manager Schweiz

Publiziert am 14.04.2026

In ihrer neuen Funktion verantwortet Tiziana Maron den Ausbau der Zusammenarbeit mit ausgewählten Agenturen und Direktkunden und berichtet direkt an Sales Director Simon Keller, heisst es in einer Mitteilung.

Maron bringt ein breites Erfahrungsprofil mit: Sie startete ihre Karriere bei Bruderer Business Consulting im Bereich strategische Markenkommunikation, bevor sie sich in der Eventkoordination und Projektumsetzung weiterbildete, unter anderem bei 1Xanders. Den Schritt in den Mediaverkauf vollzog sie bei Livesystems, wo sie zuletzt vier Jahre als Key-Account-Managerin im Bereich Digital-Out-of-Home tätig war. (pd/spo)