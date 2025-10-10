On: Neue Serie «Rest Days» mit Gigi

Publiziert am 10.10.2025

Hintergrund des Projekts ist eine persönliche Erfahrung der Musikerin. «Plötzlich wurde mir alles zu viel. Ich habe nur noch gearbeitet, unregelmässig gegessen und Pausen oft ausgelassen», wird Gigi in einer Mitteilung zitiert. Diese Erfahrung habe in einem Burnout gemündet und ihr die essenzielle Bedeutung von Pausen verdeutlicht, woraufhin sie mit dem Laufen begann. Diese Erkenntnis teilt sie nun mit den Swiss-Ski Athleten Delphine Darbellay (Ski Alpin), Isabelle Lötscher (Freestyle Snowboard), Colin Wili (Freestyle Ski) und Niklas Hartweg (Biathlon).

Die Serie zeigt die Athleten bei vielfältigen Aktivitäten abseits der Piste, darunter Laufen, Bouldern, Fliegenfischen sowie kreative Beschäftigungen wie Tanzen, Zeichnen und Musikproduktionen. Die übergreifende Botschaft sei, dass Ruhetage unverzichtbar sind, um neue Energie zu schöpfen und Kreativität zu fördern.

Mit dem Format beginnt eine Partnerschaft zwischen On und Gigi. Claudio Deller von On wird zitiert: «Mit Gigi haben wir eine Botschafterin gefunden, die unsere Werte auch ausserhalb der Sport-Bubble glaubwürdig vertritt». Gigi selbst sagt zur Zusammenarbeit: «Die Partnerschaft mit On fühlt sich für mich ganz natürlich an. Durch Bewegung finde ich nicht nur Ausgleich, sondern auch mentale Stärke, die für meine Karriere essenziell ist». (pd/cbe)