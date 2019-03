Die Aussenwerbe-Gruppe APG/SGA stellt sich neu auf. In der Administration werden bis zu 25 Stellen gestrichen, zudem wird die Geschäftsleitung verkleinert. Auf der anderen Seite baut das Unternehmen im Bereich Digital und Data auf.

APG will künftig «beträchtliche Ressourcen und finanzielle Mittel in den Ausbau und die Entwicklung von Innovationen, Technologie, Datenerhebung und Analytics sowie auch in entsprechende Spezialisten und Talente investieren». Dazu sollen zehn neue Stellen geschaffen werden, wie die Werbegruppe am Dienstag mitteilte.

Die Verlagerung der Tätigkeiten führt aber auch zu einem Abbau von 20 bis 25 Stellen in den Bereichen Backoffice, Administration, Verwaltung und Logistik, welche über die natürliche Fluktuation aufgefangen werden soll.

Umbau in der Geschäftsleitung

APG will mit den verschiedenen Massnahmen die Marktführerschaft im analogen und digitalen Out of Home Media-Markt sicherstellen. Dazu will das Unternehmen künftig unter einer einheitlichen Marke auftreten. Der Fokus liege auf einer «One-Brand-Strategie» und einer Optimierung der Unternehmensstruktur, hiess es in der Mitteilung.

So werden ab dem 1. Juni 2019 die Mitarbeitenden und die Tätigkeiten der APG/SGA-Segmentmarken in das Kerngeschäft integriert. So soll allen Marktpartnern ein umfassendes Leistungsangebot aus einer Hand angeboten werden. Um in den Bereichen Digitalisierung und Data neue Massstäbe zu setzen, sollen zudem verschiedene organisatorische und personelle Massnahmen getroffen werden.

Daniel Strobel, welche bisher für den Werbemarkt verantwortlich war, wird ab dem 1. April 2019 die Gesamtverantwortung für die Digitalisierung und die Weiterentwicklung der Werbeangebote an den Schweizer Bahnhöfen und damit auch die Leitung der Unit SBB übernehmen. Um sich voll auf diese Aufgabe zu konzentrieren, scheidet er aus der Unternehmensleitung aus.

Sein Nachfolger als Verantwortlicher für den Werbemarkt wird der neu zum Unternehmen stossende Andy Bürki. Ausserdem wird mit «Marketing & Innovation» ein neuer Unternehmensbereich geschaffen, mit welchem der digitale Transformationsprozess und das Geschäftsfeld Mobile Advertising vorangetrieben werden sollen.

Chef dieses neuen Bereiches wird ab 1. Juni Beat Holenstein, welcher bisher für den Bereich «Partner & Produktmanagement» verantwortlich war. Christian Gotter, bisher in der Unternehmungsleitung als Leiter Logistik tätig, ist neu zuständig für den erweiterten Unternehmensbereich «Partner & Operations». (awp/sda/wid)