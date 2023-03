Notch: Neue Vision für CSS-Herbstkampagne überzeugt

Nach 2017 und 2020 hat die Agentur auch 2023 gemeinsam mit Webrepublic und Hutter Consulting das Performance Marketing Mandat für die CSS-Herbstkampagne erfolgreich verteidigt, heisst es in der Mitteilung. Um zu überzeugen, musste auch in der Kreation das Thema Performance Marketing von Grund auf neu gedacht werden. Ein Team aus Strategie, Art Direction, Copywriting, UX/UI, Graphic- und Motion-Design, Content Creation, Social Media, Technology und Production hätten gemeinsam an der neuen Vision für die Herbstkampagne 2023+ entwickelt.

Diese Brainpower wurde durch eine weitere wichtige Sparringpartnerin ergänzt: KI. Nicht nur im Bereich der Ausspielung oder beziehungsweise Predictive Advertising werde KI eine relevante Rolle spielen, schreibt Notch.

«Der auf KI basierte kreative Ansatz überzeugt mit seiner Aufmerksamkeit und hebt Personalisierung sowie Automatisierung auf ein nächstes Level», begründet Sebastian Schönbächler, Online Marketing Manager bei CSS. (pd/wid)