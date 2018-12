APG|SGA: Neue Werbeflächen bei SBB-Zügen

Die APG|SGA hat 2017 bei einer öffentlichen Ausschreibung der SBB den Zuschlag für sämtliche Lose der analogen und digitalen Fremdwerbung an allen Schweizer Bahnhöfen erhalten (persoenlich.com berichtete). Neu kommt die exklusive Vermarktung der Innen- und Aussenwerbung von Zügen hinzu, wie es in einer Mitteilung heisst.

So vermarktet die APG|SGA Traffic ab dem 1. Januar 2019 die über 15’800 Innenflächen – RailPoster und RailMidiPoster – in den schweizweiten SBB-Zügen sowie über 70 Lokomotiven und Zugskompositionen als Aussenwerbeflächen. Die Innen- und Aussenflächen wurden bis anhin vonseiten des SBB Personenverkehrs in Eigenregie verkauft.

Die APG|SGA Traffic wird die bestehenden Mitarbeitenden der SBB übernehmen und von deren Fachwissen und Kundenbeziehungen profitieren. Das bewährte Werbeangebot und die damit verbundenen Services würden weitergeführt und systematisch weiterentwickelt, heisst es in der Mitteilung.

Bereits heute vermarktet die APG|SGA Traffic mehr als 200’000 Werbeflächen von über 125 Verkehrsbetrieben in der gesamten Schweiz. «Werbekunden erhalten mit diesem Zugewinn ein noch umfassenderes Aussenwerbeangebot in der Schweiz, das alle Touchpoints entlang der gesamten Out-of-Home Customer Journey abdeckt», hält die APG|SGA fest. (pd/as)