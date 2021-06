Iundf Marketing Technology: Neuer Agenturstandort in Deutschland

Die Zürcher Iundf Marketing Technology AG gründet mit der Iundf Marketing Technology GmbH ihre erste Dependance ausserhalb der Schweiz. Die Agentur bietet Dienstleistungen rund um Marketingtechnologien im Bereich der Personalisierung, Lead-Generierung und Marketing-Automatisierung. Agenturstandort ist Düsseldorf, wie es in einer Mitteilung heisst.

2019 durch die Zürcher Kommunikationsagentur Inhalt und Form und den Marketing-Technology-Experten Urs Blickenstorfer gegründet, ist die Agentur, unter der Führung von Blickenstorfer, mittlerweile «zur führenden Anbieterin von Marketing-Technology-Dienstleistungen in der Schweiz avanciert», wie es heisst. Nun stehen die Schweizer in den Startlöchern, auch den deutschen Markt zu erobern. Dafür haben sie sich Karsten Stracke an Bord geholt. Stracke bringt laut Mitteilung langjährige, internationale Managementerfahrung bei der digitalen Transformation von Marketingeinheiten bei Konzernen mit. Zuletzt verantwortete er das konzernweite Marketing & Communications Team der Bertelsmann-Einheit Arvato Financial Solutions.

«Deutsche Unternehmen haben ein Riesenpotenzial durch den gesteigerten Fokus auf die digitale Geschäftsanbahnung, ihre Sales-Pipeline nachhaltig zu steigern», so Stracke. «Wir helfen unseren Kunden, ihre digitale Strategie zu definieren und ihren passförmigen MarTech-Stack durch die Implementierung und Integration von neuen Tools und Prozessen zu designen. Hierbei legen wir grossen Wert auf die Schulung der Marketing- und Vetriebsmitarbeitenden, damit sie ihre Kunden über den gesamten Lebenszyklus hinweg hochgradig personalisiert ansprechen und betreuen können.»

Während des Pandemieverlaufs wurde teilweise sehr intensiv in neue Marketing-Technologien investiert, deren Potenzial konnte aber bisher häufig nicht effizient genutzt werden. Stracke: «Gerade die notwendige Adaption von internen Prozessen, die Berücksichtigung der DSGVO-Regularien und das Zusammenarbeiten von IT-, Marketing-und Sales-Abteilungen kann durch den externen, erfahrenen Support massgebend optimiert werden.»

Der Schritt nach Deutschland bietet laut Mitteilung auch den Schweizer Kunden Vorteile: «Die Expansion ermöglicht es uns, unsere internationalen Kunden noch umfassender zu betreuen, auf ein grösseres Netzwerk von Spezialisten zurückzugreifen und somit auch den Heimmarkt Schweiz besser zu bedienen. Düsseldorf ist dabei der erste, aber sicher nicht der letzte Schritt unserer Wachstumsstrategie», so Blickenstorfer. (pd/cbe)