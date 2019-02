Mediatonic: Neuer Etat sorgt für den Durchblick

Die Genfer Agentur Mediatonic ist die neue Mediaagentur von Visilab und wird von nun an die Marken Visilab und +Vision strategisch und planerisch unterstützen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Das Vertrauen ‹der Schweizer Nr. 1 in der Optik› zu gewinnen, lag uns besonders am Herzen», wird Claudia Schröter, Co-Owner und Head of TV, zitiert. «Visilab ist eine angesehene Marke und wir sind sehr stolz darauf, den Kunden bei der Entwicklung der Aktivitäten der Marke Visilab sowie des Netzwerks ihrer +Vision-Filialen unterstützen zu können.» (pd/cbe)