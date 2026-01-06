JTI: Neuer General Manager Schweiz

Publiziert am 06.01.2026

Der studierte Wirtschaftsingenieur startete seine Laufbahn im Jahr 2013 bei JTI in der Finanzabteilung in Italien und war zuletzt Marketingleiter für den deutschen Markt, teilt Japan Tobacco International (JTI) mit. Dazwischen sammelte er Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Marketing unter anderem in der Ukraine, England und am JTI Hauptsitz in Genf.

«Der Schweizer Markt ist für JTI sehr wichtig. Hier produzieren wir, hier sind wir im Austausch mit unseren Konsumentinnen und Konsumenten, und hier bringen wir unsere neuesten Produkte auf den Markt», wird Santin in der Mitteilung zitiert. (pd/spo)