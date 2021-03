Kuble: Neuer Head of Performance Marketing

«Wir freuen uns sehr, mit Pascal einen ausgewiesenen, vielfach zertifizierten und äusserst talentierten sowie engagierten Fachmann an Bord zu haben. Mit diesem Schritt wächst unser Performance Marketing-Team gleichzeitig weiter an», schreibt Kuble in einer Mitteilung am Montag.

Die Wichtigkeit von Performance Marketing nehme wegen der Komplexität der Systeme, Anbieter und Formate laufend zu. Wo früher Facebook und Google den Markt unter sich aufgeteilt hätten, kämen stetig neue Werbeanbieter wie TikTok, Spotify und Reddit hinzu. Zudem entwickelten sich Programmatic Advertising und Display laufend weiter. Diese dynamische Entwicklung ermögliche es Kuble, «innovative Lösungen und massgeschneiderte Kampagnen für Werbetreibende zu realisieren».

Performance Marketing ende jedoch nicht mit dem Aufsetzen und Schalten von digitaler Werbung, sondern gehe noch einen Schritt weiter. Kuble messe über alle Kanäle und Plattformen hinweg die Performance des Brands und optimiere laufend in Bezug auf Content, Messaging, Format, Targeting, Bidding-Strategie, Anbieter und Kanal. Daten und Advanced Tracking Capabilities seien dabei notwendig und von besonderer Bedeutung.

Die wachsende Komplexität dieses Bereichs mache Performance Marketing besonders herausfordernd und spannend. «Für Kuble ein guter Grund, noch mehr in diesen Bereich zu investieren.» (pd/lol)