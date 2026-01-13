WPP Media: Neuer Helmsponsor für Snowboarder Jonas Hasler

Publiziert am 13.01.2026

Die Süsswarenmarke Mentos erweitert ihr Winterengagement und steigt als Helmsponsor beim Schweizer Snowboarder Jonas Hasler ein, heisst es in einer Mitteilung. Die Partnerschaft beginnt ab dem Laax Open 2026. Hasler gilt als eine der Olympiahoffnungen der Schweiz im Snowboard.

Das Helmsponsoring ist Teil der erweiterten Winterwin-Kampagne von Mentos, die seit November 2025 läuft. Die Marke konzentriert sich dabei auf den Schweizer Wintersport und die Förderung junger Athleten. Für die Umsetzung der Kooperation zeichnet WPP Media/mSTUDIO verantwortlich. Von Mentos-Seite leitet Cheyenne Bandari das Projekt, vonseiten der Agentur ist Martin Distl zuständig. (pd/spo)