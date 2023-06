GKB: Neuer Leiter Marketing & Kommunikation

Wechsel in der Abteilung Marketing & Kommunikation der Graubündner Kantonalbank (GKB): Jann Andrea Roffler wird per 1. Juli 2023 neuer Leiter des Bereichs Marketing & Kommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst. Er folgt auf Hans-Peter Rest, der beschlossen hat, die Leitung nach 20 Jahren abzugeben, der Bank jedoch als PR-Manager erhalten bleibt.Rest sei überzeugt, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, die Bereichsleitung in andere Hände zu geben und damit Raum für neue Perspektiven zu schaffen, heisst es.

Jann Andrea Roffler startete 2004 bei der GKB und war zuerst tätig als Projektleiter Sponsoring & Events, danach als Senior Projektleiter Marketing & Kommunikation. Seit 2015 führt er die Abteilung Kreation & Crossmedia und verantwortet unter anderem die Markenführung der Bank. Roffler verfügt über einen Master in Marketing Communication und absolviert zurzeit das EMBA in Digital Leadership. (pd/wid)