SRF: Neuer Leiter Verkauf/Sponsoring

Bernhard Christen bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Vermarktung von grossen Schweizer Unternehmen mit, zuletzt als Leiter Marketing der Swiss International Airlines. In dieser Funktion arbeitete er bereits intensiv mit der Vermarktung von SRF zusammen und setzte verschiedene Sponsoring-Grossprojekte in den Programmen der SRG um. Dies schreibt SRF in seinem werktäglichen Newsletter vom Montag.

Durch seine leitenden Funktionen bei Swiss International Airlines und davor bei Rivella und Ricola hat Christen einen starken Bezug zur Vermarktung von Schweizer Traditionsmarken und kennt sich mit den Besonderheiten des dreigeteilten Medienmarktes in der Schweiz bestens aus.

Nicht zuletzt verantwortete er in den letzten Jahren bereits die Vermarktung und den Verkauf der Swiss-Kommunikationsplattformen am Werbemarkt. Er übernimmt seine Aufgaben ab dem 1. Oktober 2021 von Michael Hutzli.

Michael Hutzli hat sich entschieden, SRF und die Sponsoring-Vermarktung nach bald zehn Jahren zu verlassen. Er gründet eine eigene Agentur und spezialisiert sich auf die Kommunikation im Gesundheitswesen.

Bernhard Christen lässt sich wie folgt zitieren: «Nach über zwanzig Jahren auf Kundenseite freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich dank meinen Erfahrungen eine zusätzliche Perspektive einbringen kann und dadurch noch kundenorientiertere Lösungen und Angebote für die Sponsoring-Kunden von SRF, RTS und RSI entstehen. Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich dabei auf ein bereits sehr gut eingespieltes, starkes Team zählen darf. Entsprechend gross ist meine Vorfreude auf die künftige Zusammenarbeit.»

Thomas Pittino, Bereichsleiter Vermarktung: «Ich freue mich sehr, mit Bernhard Christen eine optimale Besetzung als Leiter Verkauf Sponsoring gefunden zu haben. Bernhard Christen kennt das breite Sponsoring-Portfolio der SRG bereits ausgezeichnet. Zudem bringt er sein grosses Fachwissen und seine Praxiserfahrung aus Kundensicht in die Vermarktung von SRF ein. Der Sponsoringverkauf wird mit ihm nochmals weiterentwickelt. Michael Hutzli danke ich für seine grossartige und wichtige Arbeit in den letzten Jahren und wünsche ihm für seine Zukunft nur das Beste.» (pd/lol)