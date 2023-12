Branders: Neuer Look für das Rausch-Shampoo

Unlängst hat Branders einen Omnichannel-Markenauftritt für Rausch entwickelt, teilt die Zürcher Firma am Dienstag mit. Um diesen auch am Point of sale zu stärken, hat die Agentur das Logo einer sanften Evolution unterzogen und anschliessend darauf basierend sämtliche Haarpflege-Etiketten neugestaltet und für die Körperpflegeprodukte das neue Verpackungsdesign entwickelt.

Sämtliche Kräuterbilder wurden neu konzipiert und mit der Fotografin Nora Dal Cero umgesetzt. Die im Rahmen des Projekts erarbeiteten Design-Prinzipien und Layouts der Etiketten und der Conditionerbeschriftung wurden in einem nächsten Schritt an die ausgewählte Packaging-Agentur als Drittanbieterin für die Umsetzung der weiteren Linien übergeben.



Verantwortlich bei Rausch: Sandra Banholzer (CEO), Petra Hollenstein (ehem. CMO), Alina Singer (Head of Product Management); verantwortlich bei Branders: René Allemann (CEO, Creative Director), Marisa Güntlisberger (Director Omnichannel Experience), Thea Ferretti (Communications Director), Palma Manco (Senior Brand Designer), Sarah Hepp (Senior Brand Designer). (pd/spo)