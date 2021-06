Die Antwort: Neuer Look, neues Logo, neue Webseite

Die Ardo Medical AG entwickelt, produziert und vertreibt seit über 25 Jahren Produkte, welche die Menschen auf ihrer Reise durchs Leben begleiten. Sie unterstützt Mütter während der Schwangerschaft, bei der Geburt und Stillzeit – und das in über 50 Ländern. Für den Gesamtauftritt des Familienunternehmens gab es ein klar definiertes Ziel: Bitte einmal alles neu. Und international. Und digitaler. Und neu auch Social.

Die Agentur Die Antwort nahm sich dieser Aufgabe an und kreierte für Ardo einen komplett neuen Auftritt. Wo Ardo draufsteht, steht «Die Antwort» dahinter. Neuer Look, neues Logo, neue Webseite, neue Packaging Designs über alle Sortimente und ein neuer Kampagnenauftritt. Entstanden ist gemäss Mitteilung ein neuer und über alle Kanäle stringenter Auftritt, der nicht nur Kundinnen und Kunden überzeugen soll, sondern auch im B2B Hebammen, Ärzte und Apotheken.





Die dazugehörige Kampagne gliedert sich nahtlos in die stressreduzierende Bildwelt von Ardo ein. Mit leichtherzigen Sprüchen und aufheiternden Bildern spricht die frische Marke auch Ängste und Besorgnisse ihrer Zielgruppe authentisch und behutsam an, ohne dabei an Seriosität einzubüssen, wie es weiter heisst.





Neu hat Die Antwort auch den Auftritt in den Social Media-Kanälen aufbereitet und aufgegleist. Dabei werden Familien in allen Bereichen rund um das Thema Nachwuchs bestärkt. Unter #ardomoms macht sich Ardo zudem stark für Mütter und bietet eine Plattform für Wissensaustausch, Unterhaltung und Support. Für Mütter, Familien und das Leben.

Die neuen Webseiten – für alle Länder weltweit – kommen frisch und eigenständig rüber. Hierbei hat die Bieler Agentur Smartfactory die technische Umsetzung übernommen. (pd/lom)