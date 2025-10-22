Komet: Neuer Look und mehr Gewinn für Lotto-Spiel

Publiziert am 22.10.2025

Das europaweit gespielte Spiel, das 2023 in der Schweiz lanciert wurde, richtet sich an ein jüngeres, digitalaffines Publikum. Neu winkt dem Hauptgewinner nicht mehr monatlich 22'222 Franken, sondern 30'000 Franken über eine Laufzeit von 30 Jahren – insgesamt 10,8 Millionen Franken.

Für die Weiterentwicklung des Auftritts hat Swisslos die Zürcher Agentur Komet als neue Leadagentur verpflichtet, teilt diese mit. Sie hat das Erscheinungsbild von EuroDreams vereinfacht und die visuelle Kommunikation klarer strukturiert. Weniger Text, ein aufgeräumtes Layout und eine gezielte Leserführung sollen die Botschaft rascher vermitteln und die Marke stärker differenzieren.

Unter dem Slogan «Träume von mehr» startet parallel eine landesweite Promotion. Die Kampagne inszeniert den erhöhten Gewinn in der charakteristischen, farbenfrohen EuroDreams-Ästhetik und ist auf digitalen und physischen Werbeflächen präsent – von DOOH-Screens und E-Boards über Tankstellen und Kioske bis hin zu Online- und Social-Media-Kanälen. (pd/spo)