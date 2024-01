Dachcom: Neuer Markenauftritt für ME Advocat

Die Kanzlei verbinde eine breite Abstützung in verschiedenen Rechtsgebieten mit Dienstleistungen, die über die Arbeit anderer Anwälte hinausgehen, heisst es in einer Mitteilung von Dachcom. ME Advocat betreut sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen – vom Start-up bis zum internationalen Konzern – sowie die öffentliche Hand.

«Spezialisiert auf Sie»

Die auf verschiedene Rechtsgebiete spezialisierte Kanzlei mit ihrem breiten Leistungsspektrum führte die Agentur zu einer kommunikativen Leitidee. Der Claim «Spezialisiert auf Sie» soll die Arbeitsweise von ME Advocat zum Ausdruck bringen.

Für die Erarbeitung des visuellen Markenauftritts hat sich die Agentur die Frage gestellt, was ME Advocat von anderen Kanzleien unterscheide. Die Antwort sei klar gewesen, schreibt Dachcom. Es seien die Menschen, die Anwältinnen und Anwälte. Diese prägen den neuen Auftritt in prägnanten Schwarz-Weiss-Porträts. Die Bilder stünden für Tradition und Moderne, Selbstbewusstsein und Zugänglichkeit. Zudem wurden das Markenlogo und die Unternehmensfarben modernisiert. Hierfür hatte die Agentur die Wiedererkennbarkeit und die lange Tradition im Blick. Der neue Auftritt sei digitaler gedacht worden und auf die neuen Medien ausgerichtet, heisst es in der Medienmitteilung.

Website neu entwickelt

Das neue Erscheinungsbild komme besonders deutlich auf der Website www.advocat.ch zum Ausdruck, die Dachcom auf der Basis von Wordpress komplett neu entwickelt hat. Besucherinnen und Besucher erlebten die Anwältinnen und Anwälte sowie das breite Leistungssprektrum und profitieren von einer Wissensdatenbank und diversen Publikationen, teilt Dachcom mit.

Darüber hinaus werde die Agentur fortlaufend sämtliche weiteren Marketingelemente an den neuen Auftritt anpassen, von den Briefschaften über die Gebäudebeschriftung bis hin zu Content Marketing, Social Media Marketing und Employer-Branding-Massnahmen. (pd/nil)