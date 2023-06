Hirslanden unterstreicht ihr Engagement für eine integrierte und individuell abgestimmte Gesundheitsversorgung entlang des gesamten Lebenswegs mit dem neuen Markenschirm «Für alle Folgen des Lebens», wie es in einer Mitteilung heisst. Neu orientiert sich die Marketingkommunikation in ihrem Auftritt noch konsequenter an der Unternehmensausrichtung.

Marco Dettling, Head of Brand Management, erklärt: «Der neue Marken-Umbrella erlaubt es uns, unsere Vision – die Lebensqualität jedes Einzelnen und der Gesellschaft zu verbessern – konsequent in der Marketingkommunikation zu etablieren. Wir transportieren unsere Kernbotschaften mit emotionalen Geschichten, die Lebenssituationen zeigen, in denen Hirslanden für die individuelle Gesundheit der Menschen eine tragende Rolle einnimmt. Eben: Für alle Folgen des Lebens.»

Konzeptionell und visuell spielt Hirslanden gemäss Mitteilung gezielt mit der Doppeldeutigkeit des Wortes «Folge». So ist die Kampagne visuell an die bekannten Streamingplattformen (zum Beispiel Netflix oder YouTube) angelehnt. Zusätzlich wird ein Spannungsbogen zwischen Marke, Headline und Bild etabliert. Die Beschreibung des Moments als einzelne «Folge» im Lauftext dient als Auflösung.

Die Bandbreite der medizinischen Leistungen, die Hirslanden anbietet, ist gross. Neben der allgemeinen Versorgung und Notfallmedizin, sind die Schwerpunkte «Orthopädie und Sport», «Hirslanden Baby», «Herzmedizin», «Krebsmedizin» und «Neurologie». Entsprechend ist auch die Fülle an zu kommunizierenden Themen divers. Mit dem Anspruch, die Markenplattform nachhaltig in der Kommunikation einsetzen zu können, war die Adaptionsfähigkeit ein wichtiger Grundpfeiler in der Entwicklung.

«Zukünftig werden die nationalen Themenkampagnen unter dem neuen Marken-Umbrella erarbeitet», so Nadine Büchler, Leiterin des Topic Teams. «Mit unseren integrierten Themenkampagnen möchten wir die Menschen motivieren, ihre Gesundheit aktiv in die Hand zu nehmen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ihre Gesundheit und Lebensqualität zu optimieren.

Die Orthopädie- und Sportkampagne im Juni und Juli ist gemäss Mitteilung die erste Kampagne in der neuen Markenumgebung. Die Botschaften hat das Kampagnen-Team gemeinsam mit den Kliniken entwickelt und werden nun entlang des gesamten Marketingfunnels und über alle relevanten Kommunikationskanäle gespielt: Werbeanzeigen, Awareness-Stories, Social Media sowie nationale und regionale Landingpages sind konsequent verknüpft. Im Fokus steht dabei immer die Botschaft: «Für alle Folgen des Lebens.»

Verantwortlich bei Hirslanden Communications: Nadine Büchler & Marco Dettling (Kampagnen Co-Lead), Nadine Hug, Giulia Raths, Yannick Girkes, Denise Zobrist, Dominique Braunwalder, Dominic Pugatsch (Head of Communications); Kreationspartner: Stories AG, Patrick Viert (Strategie & Konzept), Studio Rasumowsky (Art Direction), Dieter Boller (Text). (pd/yk)