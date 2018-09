Pascal Biclet, neuer Marketingdirektor Renault Österreich und Renault Schweiz, verantwortet in seiner neuen Funktion das Marketing, inklusive Produktmanagement, Verkaufsplanung und Distribution der Marken Renault, Dacia und Alpine. Davor war er in der Renault-Gruppe am Hauptsitz in Paris als Direktor für Planung und Volumen der Abteilung Sales und Marketing Global tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. Von 2011 bis 2015 verantwortete er in der Direktion Marketing-Modelle-Marken als Produktmanager des neuen Renault Twingo auch den Bereich Personalisierung und avancierte zum stellvertretenden Direktor der Modellpalette.

Biclet ist französischer Staatsbürger und studierte an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris sowie an der Université Paris Nanterre in Frankreich. 2001 begann er seine Karriere in der Direktion Controlling am Hauptsitz von Renault, bevor er 2005 zur Konzernleitung als Executive Secretary von Carlos Ghosn, Chairman und Chief Executive Officer der Renault-Nissan-Mitsubishi Allianz, wechselte. Von 2007 bis 2009 besetzte er den Posten des Leiters Technische Dienste der Renault Retail Group Filiale in Courbevoie (Frankreich), bevor er als Projektleiter Distribution in der Direktion Planung und Programme tätig wurde.

Biclet folgt auf Frédéric Sfez, der neu das Marketing der Renault Retail Group in Deutschland leiten wird. (pd/cbe)