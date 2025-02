Xaver-Award 2025: Neuer Ort, neue Kategorie, neue Jury-Mitglieder

Publiziert am 19.02.2025

Es gibt dieses Jahr einige Veränderungen beim Xaver-Award. Die wichtigste: Die von Swiss LiveCom Association Expo Event durchgeführte Preisverleihung findet erstmals in Bern statt – genauer in der neuen Festhalle, die im Frühling auf dem Areal der Bernexpo eröffnet wird. Die Live-Show wird am 9. September über die Bühne gehen, teilen die Organisatoren mit. Es werden die besten Projekte der Schweizer LiveCom-Branche ausgezeichnet.

«Nachdem wir den Xaver-Award rund zwei Jahrzehnte lang in Zürich ausgetragen haben, freuen wir uns sehr auf diesen Wechsel nach Bern, mit dem wir auch unsere Nähe zur Westschweiz verstärken», erklärt Expo-Event-Präsident Christian Künzli in der Mitteilung.

Ausserdem wurde eine neue Preis-Kategorie geschaffen: Best Exhibition Stand. Sie prämiert kreative und strategisch durchdachte Lösungen, die eine Marke oder ein Produkt auf kleiner Fläche maximal wirken lassen. Die bestehenden Kategorien sind: Best Corporate Event, Best Consumer / POS Event, Best Efficiency Project, Best Expo Project, Best Brandworlds & Temporary Installations and Exhibitions und Best Public Event.

Die Jury tagt in frischer Zusammensetzung: In ihr verbleiben Dany Waldner (Präsident, Waldner Partner), Andrea Meier (Swisscom AG), Nadine Imboden (Nadine Imboden GmbH) und Maximilian Souchay (Livelab AG). Neu gesellen sich Cédric Schlosser (MYI AG) und Iwan Funk (Bellprat Partner AG) dazu. Die Einreichfrist für den Xaver-Award dauert bis am 30. April 2025. (pd/spo)