Publiziert am 13.05.2026

Entwickelt wurde der Podcast von DS Studio in Zusammenarbeit mit CH Media. In jeder Folge spricht Müller mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über den Standort Schweiz – von geopolitischen Verschiebungen über Freihandel bis hin zu Regulierung und Wettbewerbsfähigkeit.

Das Format ist Teil von «multinationals», einer Initiative von SwissHoldings, dem Verband der Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Ziel ist es, die Perspektive international tätiger Unternehmen in die öffentliche Diskussion einzubringen, wie DS Studio in einer Mitteilung schreibt.

Die erste Episode bestreitet Andreas Bohrer, Präsident von SwissHoldings und Mitglied der Konzernleitung bei Lonza. «Die Wirtschaftsfrage» ist ab sofort auf Spotify sowie allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. (pd/cbe)