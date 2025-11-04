Gruber & Ianeselli: Neuer Standort in Rapperswil-Jona

Publiziert am 04.11.2025

Die seit elf Jahren tätige Agentur für Live-Kommunikation will damit ihre Dienstleistungen direkt in der Region anbieten. Das Angebot umfasst Corporate Events, Strategie- und Sales-Kick-offs, Jubiläen sowie Roadshows, ergänzt durch Kommunikationsstrategien und Workshop-Moderationen, heisst es in einer Mitteilung.

Bei der Expansion arbeitet Gruber & Ianeselli mit der Rapperswiler Eventagentur RedSpark zusammen. Deren Inhaber Fabian Villiger, der auch Mitinhaber und Verwaltungsrat von Gruber & Ianeselli ist, unterstützt den Schritt in die Region Rapperswil-Jona. Die beiden Agenturen pflegen bereits eine enge Partnerschaft. Alessandro Ianeselli, Mitinhaber von Gruber & Ianeselli, ist zudem im Advisory Board des Seenachtfests Rapperswil-Jona tätig. (pd/spo)