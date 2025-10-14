Publiziert am 14.10.2025

Die 19. Ausgabe der Swiss Music Awards ist für den 19. März 2026 im Zürcher Hallenstadion angesetzt – bisher wurden die Preise im Mai vergeben. Das teilte CH Media Entertainment am Dienstag mit.

Die Preisverleihung wird live auf dem Sender 3+ und dem Streamingdienst Oneplus gezeigt. Veranstalter bleibt wie bisher CH Media.

Als neuer Hauptpartner ersetzt die Cembra Money Bank den Versicherer Generali. Die Telekomfirma Sunrise bleibt als zweiter Hauptpartner erhalten.

Andreas Schärer, Marketingchef bei Cembra, kommentiert das Engagement für den Musikpreis gemäss einer Medienmitteilung: «Die Swiss Music Awards verbinden Menschen über Generationen und Genres hinweg – genau diese Vielfalt passt perfekt zu Cembra.»

Die Swiss Music Awards werden seit 2008 vergeben. Bei der Verleihung werden in 14 Kategorien nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet. Offizieller Verleiher der Awards ist der Verein Pressplay. (pd/nil)