Kingfluencers: Neuer Trend-Guide für Digital Marketing

1. Augmented Reality

Die Grenze zwischen IRL (in real life, dt. im wirklichen Leben) und online verschwimmt seit Jahrzehnten. AR (Augmented Reality, dt. erweiterte Realität) verschmilzt die beiden nahtlos, um unterhaltsame, ansprechende digitale Erlebnisse zu schaffen. Im Rahmen einer Werbekampagne für die neue Sky High Mascara hat Maybelline Waggons der Londoner U-Bahn und Londoner Busse mit Wimpern versehen. Die verspielten Videos zeigen Waggons, die mit riesigen Wimpern geschmückt sind und unter feststehenden Mascarastäben fahren. Jacquemus veröffentlichte auf Instagram ein Video, in dem Jacquemus Le Bambino-Taschen auf Rädern durch die Strassen von Paris rollen. Big Ben war in einem Video zu sehen, in dem er einen Mantel von North Face trug. Auch hier stellt sich die Frage, ob es sich um eine exzellente digitale Kreation oder um einen verblüffend gut ausgeführten realen Stunt handelt.

Dies ist als Fake-Out-of-Home (FOOH)-Werbung bekannt, d. h. Szenen, die auf Social Media gepostet werden, als ob sie tatsächlich in der realen Welt stattgefunden hätten, aber in Wirklichkeit nie passiert sind. Da es sich bei diesen Videos um vollständig digitale Kreationen handelt, ist AR kosteneffizient.

Die Verschmelzung digitaler und physischer Erlebnisse ist auch im Retail ein aufkommender Trend, mit Innovationen wie virtuellen Geschäften und immersiven Einkaufserlebnissen vor Ort.

2. Werbung für Kunstinstallationen

Kunstinstallationen verschmelzen Kunst und Werbung zu einer neuen Variante der traditionellen OOH-Werbung. Sony Design präsentierte das Projekt «Affinity in Autonomy» im Londoner Victoria&Albert Museum. Die interaktive Ausstellung stellt die Beziehung zwischen Menschen, Emotionen, KI und Robotik vor.

Sarah Schmid, Head of Marketing, Kingfluencers, sagte: «Die Verschmelzung von Kunst und Werbung ist nicht nur eine ästhetische Interaktion, sondern auch eine innovative, authentische Art, die Produkte und Dienstleistungen eines Brands zu präsentieren. Die Einbettung der Botschaft in einen künstlerischen Kontext schafft eine einzigartige Verbindung zum Publikum.»

Kunstinstallationen, die bei Veranstaltungen beliebt sind, können dem Publikum eine willkommene Flucht aus dem Alltag bieten. Die Vorteile einer Kunstinstallation gehen auch über die Besuchenden hinaus, die vor Ort mit der Installation interagieren. Die Medien können diese spannenden Erlebnisse als berichtenswert einstufen, was zu organischer PR führt.

3. Virtuelle Influencer und Influencerinnen

Virtuelle Influencer und Influencerinnen werden immer beliebter. Die reichste virtuelle Influencerin, Lil Miquela, verdient Berichten zufolge 9 Millionen Pfund pro Jahr. Sie verfügen über grenzenlose Beweglichkeit und können alles tun, vom Skispringen bis zum Klippenspringen. Sie bieten Brands auch einzigartige Möglichkeiten, wie z. B. die Möglichkeit, dass Fans über die Handlung oder ihren Stil abstimmen können. Die Arbeit mit ihnen kann auch sehr kosteneffizient sein. So ist es zum Beispiel relativ einfach und schnell, den Drehort für ein Fotoshooting zu wechseln, als wenn man Menschen über den ganzen Globus fliegen müsste.

4. Brands interagieren mit Communities und beeinflussen diese

Ananda de Jager, Head of Digital Influence, Kingfluencers, sagte: «Wir sagen immer: ‹Menschen folgen Menschen, nicht Brands.› Die Konsumenten und Konsumentinnen neigen dazu, Brands mehr zu vertrauen, wenn sie wissen, wer hinter ihnen steht. Wenn kompetente Menschen auf authentische und glaubwürdige Weise für deinen Brands sprechen, kannst du die Bekanntheit und Sichtbarkeit steigern.»

Brands können auch direkt ihr eigenes Image humanisieren. Beispiel: Der Schweizer Kanton Graubünden hat zwei sprechende Steinböcke, Gian und Giachen, entwickelt, um für seine Region zu werben. Gian und Giachen sind so beliebt geworden, dass ihre Sprüche Teil des Schweizer Volksmundes sind. Graubünden verkauft eine Vielzahl von Produkten mit den beiden Tieren, darunter NFTs, Kinderbücher, Plüschtiere und ein Kindervideospiel, deren Erlös den lokalen natürlichen Ressourcen zugutekommt.

5. AI

Yoeri Callebaut, CEO von Kingfluencers, erklärte: «Es besteht kein Zweifel, dass KI das Leben grundlegend verändern wird, auch die Art und Weise, wie Unternehmen und Marketingabteilungen arbeiten. Es gibt kaum Bereiche, die sich den Auswirkungen von KI entziehen werden. Diejenigen, die KI zu ihrem Verbündeten und nicht zu ihrem Feind machen, werden in der Lage sein, sowohl auf persönlicher als auch auf organisatorischer Ebene Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Herausforderung wird darin bestehen, die Macht der KI zu nutzen und dabei die Kontrolle zu behalten und keine wesentlichen Fähigkeiten zu verlernen. KI sollte uns effizienter und intelligenter machen und es uns ermöglichen, unsere Kreativität zu steigern und in allen Bereichen höhere Standards zu setzen. Sie sollte das verstärken, was Menschen und Organisationen grossartig macht, und ihnen helfen, sich zu verbessern, nicht unsere Fähigkeiten verschlechtern.»

Viele Menschen sind besorgt darüber, dass KI-Arbeitsplätze abschafft, aber sie hat ein grosses Potenzial, als Befähigungsinstrument zu dienen und die Produktivität zu steigern. In einem kürzlich erschienenen Forbes-Artikel wurden Wege aufgezeigt, wie Marketeers generative KI nutzen können: Brainstorming und Ideengenerierung, Automatisierung von Content Creation, Vorhanden Content erweitern, Visuals erstellen, Hyperpersonalisierung. (pd/spo)