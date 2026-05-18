Excom Media: Neuer Vermarkter für DAB+-Displaywerbung im Auto

Publiziert am 18.05.2026

Das Format nutzt den sogenannten Album-Cover-Service der DAB+-Technologie, um Werbebotschaften auf das Autodisplay zu übertragen. Auftraggeber können ihre visuellen Botschaften direkt über den Radiobildschirm in den Autos auszuspielen.

Vor sechs Jahren hatte The Industry (später: Casablanca Advertising) die Technologie in der Schweiz eingeführt und auch die Werbung vermarktet (persoenlich.com berichtete). Nun gibt Casablanca die Vermarktung per sofort an Excom Media ab, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Nach Angaben von Excom Media lassen sich auf diesem Werbekanal täglich über 400'000 Fahrzeuge erreichen, mit einer potenziellen Reichweite von bis zu 12,8 Millionen Kontakten pro Tag. Die Anzeigen werden im 15-Minuten-Takt ausgespielt und sind jeweils während drei Minuten sichtbar. Gebucht werden kann nach 14 Sendegebieten, drei Sprachregionen und über 35 Radiosendern.

Marc Goetti, CEO von Excom Media, sieht das Format als Ergänzung zum bestehenden Portfolio seiner Firma. Das neue Angebot soll Konsumentinnen und Konsumenten «auf dem Hin- und Rückweg vom Einkaufen» erreichen, lässt sich Goetti in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)