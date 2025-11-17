B2B-Kombi: Neuer Werbepool für Fachzeitungen

Publiziert am 17.11.2025

Der neue B2B-Kombi umfasst zwölf Fachpublikationen aus allen drei Sprachregionen mit einer beglaubigten Gesamtauflage von über 30'000 Exemplaren, heisst es in einer Mitteilung. Mit dabei sind: Panissimo, Fleisch und Feinkost, Foodaktuell, Der Gemüsebau, Schweizer Obst, Obst + Wein, G plus, Schreiner Zeitung, Schweizer Gemeinde und Aqua & Gas. Laut Angaben der Verlage erreicht die Plattform rund 100'000 Fachpersonen und Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen.

Die beteiligten Titel positionieren sich als führend in ihren jeweiligen Märkten. Werbetreibende sollen damit Zugang zu einem kontrollierten Umfeld mit redaktionellem Kontext erhalten, ohne Streuverluste durch breite digitale Streuung. Die Verlage heben hervor, dass Anzeigen direkt im Fachkontext platziert werden und damit Markenumfeld und Kontextsicherheit gewährleistet seien.

Die Vermarktung übernimmt die auf Fachmedien spezialisierte Rubmedia AG, die Beratung, Disposition und Abrechnung zentral abwickelt. Auf Wunsch bietet Rubmedia auch Gestaltung und Formatadaption von Werbemitteln an. Werbe- und Mediaagenturen bleiben kommissionsberechtigt. (pd/spo)