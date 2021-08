Clear Channel: Neues Angebot am POS lanciert

Nach dem Aufbau des Digital Convenience Networks im letzten Jahr mit Screens an mittlerweile 210 Coop Pronto Shops verzeichnet das Netz einen Zuwachs von 20 Prozent, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das auf nationale DOOH-Kampagnen ausgelegte Netz erhält ab 2022 einen Reichweiten-Boost. Das Digital Convenience Network, das heute vorwiegend an Coop-Pronto-Shops mit Tankstellen installiert ist, findet seine Erweiterung an stark frequentierten und zentralen Lagen in den grossen Schweizer Ballungsräumen.

«Somit entsteht ein nationales DOOH-Angebot, das hinsichtlich Preis/Leistungsverhältnis keine vergleichbaren Angebote im Schweizer DOOH Markt kennt. So erreicht Clear Channel beispielsweise im Coop-Kanal ab 2022 einen Inventarmarktanteil von über 60 Prozent», schreibt Clear Channel in der Mitteilung.

Ab 2022 stünden Werbetreibenden 250 Screens im Convenience Segment, 118 Screens und mehr als 4500 klassische Plakatflächen im Retailbereich zur Verfügung. Ergänzt werde dieses Angebot mit den beliebten digitalen Werbeflächen in bekannten Shopping-Areas wie der Bahnhofstrasse Zürich, dem Quartier du Flon in Lausanne oder der Piazza Grande in Locarno, heisst es abschliessend in der Mitteilung. (pd/lol)