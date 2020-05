Clear Channel: Neues Digital-Out-of-Home-Netz lanciert

180 Screens an den Coop-Pronto-Shops mit Tankstelle mit den höchsten Kundenfrequenzen in der ganzen Schweiz werden das neuste DOOH-Netz darstellen. Damit bauen Coop Mineraloel und Clear Channel ihre bereits seit Jahren bewährte Zusammenarbeit aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Das neue schweizweite DOOH-Netz ist ab 13. Juli 2020 in Betrieb und ab sofort buchbar.

Wer kaufen wolle, beachte Werbung – und je näher der Kauf rücke, desto intensiver wirke sie. Fast die Hälfte der Kaufentscheide würden spontan am Point of Sale erfolgen, also in konsumfreudiger Stimmung. Dies gilt verstärkt im Bereich der «fast moving consumer goods», aber auch für alle anderen Produkte und Marken, heisst es in der Mitteilung. Das Konzept der Coop-Pronto-Shops sei auf die Nachfrage der Convenience-Kundschaft ausgerichtet. Es entspreche dem wachsenden Bedürfnis an Zeitersparnis, langen Öffnungszeiten und einem breiten und frischen Sortiment. Coop Mineraloel betreibt schweizweit 316 Coop-Pronto-Shops mit einer Verkaufsfläche von rund 38‘000 Quadratmetern – davon haben 246 eine Tankstelle. Diese 316 Coop-Pronto-Shops mit oder ohne Tankstelle hatten im Jahr 2019 eine Kundenfrequenz von 128 Millionen Kunden, wie es weiter heisst.

«Diese digitale Technologie im Bereich der nationalen DOOH-Kommunikation ermöglicht es uns, gezielt sowie tageszeitenspezifisch auf die Bedürfnisse der shoppingaffinen Zielgruppen des Individualverkehrs einzutreten. Ein zukunftsweisendes Projekt, welches wir mit unserem Partner realisieren konnten», wird Andreas Parpart, Leiter Marketing & Beschaffung & GL Coop Mineraloel, zitiert.

Das neue grossformatige Digital Out-of-Home-Netz an den Eingängen der Coop-Pronto-Shops bietet Werbetreibenden laut Mitteilung definierte Zielgruppen und gesicherte Frequenzwerte basierend auf getätigten Transaktionen im Tages- und Wochenverlauf. Dies sei die perfekte Ausgangslage für absatzorientierte Kampagnen, die sich aufgrund von Zeit, Sujetwechseln oder von Drittdaten äusserst flexibel gestalten lassen. Christoph Marty, CEO Clear Channel Schweiz: «Die Lancierung dieses DOOH-Netzes ist ein wichtiger Milestone auf unserem Weg zum digitalen Innovationsführer. Wir sind stolz, es mit einem langjährigen Partner realisieren zu können. Werbeauftraggeber können erstmals eine schweizweite digitale Kampagne realisieren und damit kauffreudige und mobile Kunden ansprechen.» (pd/cbe)