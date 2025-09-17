Management tools: Neues Duo für die Geschäftsführung

Publiziert am 17.09.2025

Die management tools research AG aus Beckenried hat ihre Geschäftsführung erweitert. Mit der neuen Doppelspitze will das Unternehmen seine Marktposition langfristig ausbauen und den Fokus auf innovative digitale Lösungen sowie bedarfsorientierte Marketingforschung stärken, heisst es in einer Mitteilung.

Laura Colledani war seit März als Chief Business Officer bei management tools tätig. Zuvor arbeitete sie knapp zehn Jahre in leitenden Positionen bei YouGov Schweiz, der ehemaligen Link Marketing Services AG. Andreas Logk führt das Unternehmen bereits seit 2016 als Geschäftsführer. Die beiden wollen gemeinsam das Angebotsportfolio ausbauen und Kunden noch wirkungsvoller bei datenbasierten Entscheidungen unterstützen. (pd/spo)