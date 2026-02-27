Alpiq

Neues Engagement im Mountainbike-Sport

Der Energiekonzern unterstützt künftig die Thömus Maxon Swiss Mountain Bike Racing Teams und fördert damit den Nachwuchs unter dem Namen «Alpiq Thömus Young».

Alpiq startet eine Partnerschaft mit den Thömus Maxon Swiss Mountain Bike Racing Teams. (Bild: zVg)