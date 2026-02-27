Alpiq: Neues Engagement im Mountainbike-Sport

Die Partnerschaft wurde an der Teampräsentation in Oberried (BE) vorgestellt und umfasst das Elite-, U23- und U15-Team. Teammanager Ralph Näf betonte die Bedeutung solcher Kooperationen für die Entwicklung junger Athletinnen und Athleten bis zur Weltspitze.
Alpiq verweist auf gemeinsame Werte wie Innovation, Disziplin und Nachhaltigkeit. Der Konzern engagiert sich seit 2022 im Radsport, zuletzt als Partner der Mountainbike-Weltmeisterschaften 2025 im Wallis. Die Kooperation soll langfristig angelegt sein, mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. (pd/cbe)
