27.02.2026

Alpiq

Neues Engagement im Mountainbike-Sport

Der Energiekonzern unterstützt künftig die Thömus Maxon Swiss Mountain Bike Racing Teams und fördert damit den Nachwuchs unter dem Namen «Alpiq Thömus Young».
Alpiq: Neues Engagement im Mountainbike-Sport
Alpiq startet eine Partnerschaft mit den Thömus Maxon Swiss Mountain Bike Racing Teams. (Bild: zVg)
Publiziert am 27.02.2026

Die Partnerschaft wurde an der Teampräsentation in Oberried (BE) vorgestellt und umfasst das Elite-, U23- und U15-Team. Teammanager Ralph Näf betonte die Bedeutung solcher Kooperationen für die Entwicklung junger Athletinnen und Athleten bis zur Weltspitze.

Alpiq verweist auf gemeinsame Werte wie Innovation, Disziplin und Nachhaltigkeit. Der Konzern engagiert sich seit 2022 im Radsport, zuletzt als Partner der Mountainbike-Weltmeisterschaften 2025 im Wallis. Die Kooperation soll langfristig angelegt sein, mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. (pd/cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE