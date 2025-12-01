Mews House: Neues Kultur- und Gastrokonzept eröffnet

Publiziert am 01.12.2025

Das historische Gebäude diente im 17. Jahrhundert als Kutschenhaus und war im 19. Jahrhundert erster Geschäftssitz von ETH-Gründer Alfred Escher. Nun wurde es zu einem Kulturhaus mit insgesamt 61 Türen umgebaut. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Creative Director Beda Achermann, der italienischen Künstlerin Andrea Ferolla, Architektin Tilla Theus sowie dem Studio Lys aus Mailand.

Hinter dem Projekt steht der Zürcher Immobilien-Unternehmer Thomas Abegg: «Mit dem Mews House schliessen wir eine Lücke auf einer der berühmtesten Einkaufsmeilen der Welt. Hinter 61 Türen finden Besuchende unterschiedliche Welten – Kultur, Hospitality, Retail, Kunst und Rückzugsorte. Ein Haus der Sinne. Zürich erhält hier ein neues kreatives Herz, inspiriert von Orten wie dem Corso Como in Mailand, aber tief geprägt vom Geist dieser Stadt.»



