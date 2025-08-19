CRK: Neues Marketingmandat von EnergieSchweiz

Publiziert am 19.08.2025

EnergieSchweiz hat die Marketingagentur CR Kommunikation (CRK) mit der Umsetzung mehrjähriger Marketingmassnahmen zur energetischen Modernisierung von Wohngebäuden beauftragt. Der Zuschlag erfolgte im Rahmen eines zweistufigen Vergabeverfahrens.

Die Massnahmen richten sich an private Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden. Künftig sollen mehrere bestehende Programme unter einem kommunikativen Dach gebündelt werden. Dazu gehören das Gebäudeprogramm mit Förderungen für Dämmung, Heizungstausch, Wärmenetze und Gesamtsanierungen, die Initiative «erneuerbar heizen» für den Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme, Hilfsmittel zur Planung und zum Betrieb von Solaranlagen, Informationsangebote zur Elektromobilität sowie das Programm «MakeHeatSimple» zur Energieeinsparung in Zweitwohnungen.

EnergieSchweiz verfolgt mit diesen Programmen das Ziel, Energieverbrauch und CO₂-Emissionen zu senken, den Wohnkomfort und den Gebäudewert zu erhöhen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

CRK hatte bereits zuvor mit EnergieSchweiz im Programm «erneuerbar heizen» zusammengearbeitet. (pd/cbe)