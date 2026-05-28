Publiziert am 28.05.2026

Das Modul weist den effektiven Besuch und die Besuchsabsicht von über 40 Sportevents und mehr als 50 Kulturangeboten aus, ausserdem das Interesse an über 40 Sportarten. Gemäss den Daten verzeichnet Ski alpin das grösste Interesse in der Bevölkerung, gefolgt von Fussball. Beim Fussball liegt der Altersdurchschnitt näher beim Schweizer Gesamtdurchschnitt, Männer sind überproportional vertreten. Kleinere Sportarten wie Eiskunstlauf, der vor allem Frauen anspricht, oder Bobsport mit einem älteren, männlicheren Publikum sind ebenfalls erfasst.

Die Daten lassen sich laut einer Mitteilung mit bestehenden Wemf-Studien wie der MACH Consumer oder der MACH Strategy kombinieren. Damit sollen detaillierte Zielgruppenprofile entstehen, die neben Sportinteressen auch Mediennutzung sowie Konsum- und Einkaufsverhalten abbilden. Die Abfrage von über 500 Einzelmarken ermöglicht eine Verknüpfung von Zielgruppen mit konkreten Markenpräferenzen.

Das Modul richtet sich an Werbeauftraggeber, Eventveranstalter, Sportklubs, Verbände, Sponsoring- und Sportmarketingagenturen sowie Medienhäuser. Ebenfalls angesprochen sind öffentliche Ämter und weitere Akteure im Bereich Sport und Kultur. (pd/cbe)