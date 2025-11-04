20 Minuten: Neues Multichannel-Format für die Festtagszeit

Publiziert am 04.11.2025

20 Minuten und 20 Minutes starten mit «The Season» ein neues Multichannel-Format für die Fest- und Shopping-Saison von Anfang November bis Ende Dezember. Als Presenting Partner für die erste Durchführung konnten Coca-Cola und MediaMarkt gewonnen werden, die eine grosse Logopräsenz in der Werbung für «The Season» erhalten.

Der redaktionelle Teil umfasst täglich neue Artikel zu Themen wie Shopping, Reisen, Genuss und Festtagsinspiration. Vom 1. bis 24. Dezember liefert die «Santa's List» des Entertainment Teams täglich Video-Content mit Promis, Talks und Challenges. Ein Höhepunkt ist ein 16-seitiges Print-Special, das am 4. Dezember erscheint und Winterdestinationen, Styling-Tipps, Geschenkideen und Trendthemen behandelt.

Das Format bietet Werbekunden ein umfassendes Kommunikationspaket über digitale und Print-Kanäle sowie eine Präsenz vor Ort in Einkaufszentren. In den teilnehmenden Shopping-Zentren können sich Gewinnspielpartner in einem erlebnisorientierten Umfeld präsentieren. (pd/spo)