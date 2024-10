Publiziert am 08.10.2024

Ferris Bühler, Gründer der gleichnamigen Storytelling-Agentur, hat das neue Unternehmen Day Off Studios gegründet, teilt die Agentur aus Baden am Dienstag mit. «Unsere Vision ist es, Geschichten zu schaffen, die das Publikum nicht nur passiv konsumiert, sondern aktiv mitgestaltet», wird Ferris Bühler in der Mitteilung zitiert. «Mit neuen Formaten und Plattformen wollen wir Menschen inspirieren, unterhalten, aber auch zum Nachdenken anregen.»

Day Off Studios plant neben einem Portfolio aus Film-, TV- und Audioformaten auch die Entwicklung von interaktiven Events und Produkten. Dabei sollen die Formate nicht nur erzählt, sondern auch gemeinsam mit dem Publikum erschaffen und weiterentwickelt werden. «Diese Co-Kreation ist der Schlüssel, um Erlebnisse zu schaffen, welche Zuschauende von Konsumenten zu Mitgestaltenden machen,» so Bühler.

«Wir sehen uns als Brücke zwischen den traditionellen Medien und aufstrebenden Erzähltechnologien. Die Art, wie Geschichten erzählt werden, muss sich verändern», sagt Bühler. (pd/spo)