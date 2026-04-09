Slow in the City: Neues Städtereisen-Portal startet

Publiziert am 09.04.2026

Mit «Slow in the City» wollen Reisejournalistin Silvia Schaub und Reiseblogger Andreas Güntert kuratierte Inhalte für Reisende bündeln, die Städte bewusst erleben möchten. Das Portal richtet sich an ein Publikum, das Qualität, Entschleunigung und sorgfältig ausgewählte Destinationen sucht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum Start umfasst das Angebot die Städte Paris und Milano. Im Verlauf des Lancierungsjahres 2026 sollen Hamburg und Wien dazukommen. Buchungen sind in Zusammenarbeit mit Railtour Suisse möglich, das Portal konzentriert sich auf europäische Destinationen, die gut per Bahn erreichbar sind.

Eine Community-Funktion soll es Leserinnen und Lesern künftig ermöglichen, mitzubestimmen, welche Städte als Nächstes ins Angebot aufgenommen werden. (pd/cbe)