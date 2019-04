Retailme: Neues Start-up bietet Retail Media an

Wer seine Produkte im Internet bewerben will, macht das bislang über Anzeigen in Suchmaschinen, sozialen Netzwerken oder auf den Websites von Medien. Inzwischen wächst mit Retail Media aber noch eine weitere Säule heran. Diese ermöglicht es, Werbung direkt in Online-Marktplätzen und Webshops auszuliefern. Damit können potenzielle Kunden direkt während dem Kaufprozess angesprochen werden – als digitales Pendant zu Werbeplatzierungen neben der Kasse im Supermarkt.

Für E-Shops stellt Retail Media eine lukrative Einnahmequelle dar. Shops, die diese neue Form von Online-Advertising anbieten, profitieren nebst den zusätzlichen Einnahmen auch von kostenlosen Retargeting-Kampagnen.

«Dank Retailme können Unternehmen nun auch hierzulande unkompliziert und reichweitenstark diese neue Technologie für sich nutzen, indem sie Anzeigen direkt auf den Seiten von Online-Händlern schalten», heisst es in einer Mitteilung. Hinter Retailme steckt ein sechsköpfiges Team mit langjähriger Erfahrung im Online-Marketing und E-Commerce auf dem Schweizer Markt. Geschäftsführer ist Kevin Cocco, der bereits bei Agenturen sowie Publishern wie die Scout24 und Tamedia gearbeitet hat. Zuletzt war Cocco zuständig für den Relaunch von Jobsource. (pd/cbe)