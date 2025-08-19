Livesystems: Neues Targeting mit 60 Variablen

Publiziert am 19.08.2025

Livesystems bietet Werbetreibenden und Agenturen neu die Möglichkeit, DOOH-Kampagnen datenbasiert auszusteuern. Das System verwendet über 60 Variablen, darunter soziodemografische Merkmale wie Alter, Einkommen oder Haushaltstyp sowie verhaltensbasierte Attribute wie E-Auto-Besitz oder Kundenbeziehungen zu bestimmten Banken und Versicherungen.

Die Targeting-Optionen lassen sich mit ereignisbasiertem Targeting kombinieren, etwa basierend auf Wetter, Uhrzeit oder Wochentag. Dies ermöglicht sowohl die Fokussierung auf Kernzielgruppen als auch die differenzierte Ansprache von Subzielgruppen nach Region, Situation oder Zeitpunkt.

Die zugrundeliegenden Daten stammen vom unabhängigen Marktforschungsinstitut Intervista, wie es in einer Mitteilung heisst. Für nahezu das gesamte Werbeinventar von Livesystems wurden Affinitätswerte ermittelt. Basis der Datenerhebung ist das Footprints-Panel, die laut Mitteilung «grösste Mobilitätsstudie der Schweiz». In die Modellierung flossen 3,4 Millionen gemessene Bildschirmkontakte, 1,5 Millionen Mobilitäts-Messtage sowie Antworten aus über 115'000 Online-Interviews ein.

«Mit dem neuen datenbasierten Zielgruppen-Targeting können Werbetreibende ihre Kampagnen noch smarter und präziser aussteuern», wird Tim Marach, Head of Digital Media Solutions bei Livesystems, zitiert. Als Beispiel nennt er eine Versicherung, die gezielt auf Bildschirmen mit Wachstumspotenzial werben und dort verschiedene Altersgruppen mit unterschiedlichen Botschaften ansprechen kann. (pd/cbe)