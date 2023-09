Just Live: Neuzugang beim Festivalvermarkter

Adrian Müller verstärkt ab sofort das Team beim Festivalvermarkter Just Live. Die Agentur mit Sitz in Zürich vertritt unter anderen die Sponsoringinteressen vom Openair Frauenfeld, Big Air Chur, Live Nation Schweiz und Luzern Live. Adrian Müller verstärkt das Beraterteam und wird sich dabei auch um die Bereiche Marktforschung und Kundendaten kümmern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bis Juli 2023 war Adrian Müller als Partnership Manager bei Schweiz Tourismus in Zürich tätig und verantwortlich für die Vermarktung von Wirtschaftspartnern. Zuvor arbeitete er von 2013 bis 2021 als Sponsoringexperte in der Musikbranche für renommierte Schweizer Unternehmen wie Swisscom und Zweifel Chips. In dieser Position war er verantwortlich für verschiedene Sponsoringprojekte mit nationaler Strahlkraft. Dazu gehörte auch der Aufbau und die Leitung der nationalen Sponsoringstrategie bei Zweifel. (pd/wid)