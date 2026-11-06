Promarca: Ricola ist «Explorer of the Year»

Publiziert am 06.11.2026

Die Drink Cubes sind zuckerfreie Würfel, die sich in Wasser auflösen und es mit Schweizer Alpenkräutern, Aromen und Vitaminen anreichern. Ricola positioniert sie als Alternative zu Softdrinks und betritt damit eine Produktkategorie ausserhalb seines angestammten Geschäfts mit Bonbons und Tees.

Der Award zeichnet laut Promarca Marken aus, die bestehende Produktlogiken hinterfragen und neue Konsumbedürfnisse erschliessen. Für die diesjährige Ausgabe gingen 23 Bewerbungen ein. Die Jury habe die Weiterentwicklung der Marke und das Potenzial gewürdigt, neue Konsumanlässe zu schaffen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

«Die Auszeichnung von Promarca als ‹Explorer of the Year› freut uns sehr, weil sie unseren Mut belohnt, in eine neue Kategorie vorzudringen und Wassertrinken neu zu denken», lässt sich Sandra Payer-Schmid, Head of Marketing Schweiz bei Ricola, zitieren.

Produktion in Ulm

Entwickelt und hergestellt werden die Drink Cubes in einer Partnerschaft mit dem österreichischen Unternehmen Waterdrop. Die 2016 gegründete Firma hat das Format der löslichen Getränkewürfel bekannt gemacht und produziert die Ricola-Variante in ihrem Werk in Ulm. Ricola bringe die Kräuterexpertise und den Markenaufbau ein, Waterdrop die Würfeltechnologie und die digitale Kundennähe, wo Chief Product Officer Evelyne Landolt laut Mitteilung.

Die Swissness sei trotz der Produktion im Ausland «aufgrund der Zutaten-Herkunft, der Schweizer Rezeptur und der Ricola-Markenidentität vollumfänglich gegeben», hatte Payer-Schmid zur Lancierung in einem persoenlich.com-Interview gesagt.

In Österreich und Frankreich sind die Drink Cubes bereits seit vergangenem Jahr erhältlich. Zur Lancierung in der Schweiz im Mai hatte Ricola zudem angekündigt, bis zum 100-Jahr-Jubiläum im Jahr 2030 insgesamt 100 Dorf- und Trinkbrunnen in der Schweiz zu sanieren. Der erste Brunnen soll Ende 2026 eingeweiht werden. Angaben zu den Kosten fehlen.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Laufen BL beschäftigt nach eigenen Angaben über 600 Mitarbeitende und exportiert über 60 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten in 45 Länder. Promarca vertritt 104 Mitgliedsunternehmen mit über 2150 Marken. (pd/cbe)