Das Immobilienportal newhome.ch stellt sich ab 2020 neu auf – mit zukünftig zusätzlichen Angeboten rund ums Ecosystem «Wohnen». Mediaschneider und Hoy begleiten dabei die Kommunikation von newhome.ch. Die Zusammenarbeit umfasst die strategische Beratung sowie die Mediaplanung über alle Kanäle hinweg, heisst es in einer Mitteilung.

Das sei ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von newhome.ch. «Der konsolidierte Planungsansatz in der Kommunikation richtet sich so noch mehr auf die End-to-End-Customer-Journey aus und ermöglicht uns, bedarfsgerecht und zum richtigen Zeitpunkt zu kommunizieren», wird Silvio Frei, Marketingleiter bei newhome.ch, zitiert. «Das minimiert den Streuverlust und steigert unsere Kosten/Nutzen-Effizienz nachhaltig.»

Mediaschneider-CEO Manfred Strobl ergänzt: «Mediaschneider möchte in der Beratung neue strategische Impulse setzen und dank der technologischen Möglichkeiten unserer Hoy einen echten Mehrwert schaffen.» (pd/cbe)