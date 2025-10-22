Nau: Newsportal in Sunrise-Farben

Publiziert am 22.10.2025

Erstmals erscheint die Newsplattform Nau.ch vollständig im Design einer einzelnen Marke – als sogenanntes «Full-Page-Takeover». Dabei wird die gesamte Website, inklusive Cursor, in die Markenwelt von Sunrise eingebettet, heisst es in einer Mitteilung.

Mit diesem Format will Nau Media die Möglichkeiten der Online-Werbung erweitern und Marken eine grosse Bühne bieten. Das Full-Page-Takeover soll eine besonders hohe Sichtbarkeit erzeugen und das Nutzererlebnis intensiver gestalten. (pd/spo)