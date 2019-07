Livesystems: Newsportal «Nau» rasant im Aufwind

Die Firma Livesystems, die das Newsportal nau.ch betreibt und in Bussen, Bahnen und an Tankstellen Nachrichten über Bildschirme verbreitet, ist in den letzten knapp zwei Jahren seit der Gründung massiv gewachsen. Sie erreicht über ihre Passengertv-Bildschirme im öffentlichen Verkehr täglich 1,6 Millionen Fahrgäste.

Innert drei Jahren hat sich die Publikumspräsenz von Passengertv damit um 53 Prozent erhöht, wie das Mutterhaus am Mittwoch bekanntgab. Die Wemf hat diese Zahlen, die von Januar bis Dezember 2018 erhoben worden sind, beglaubigt (persoenlich.com berichtete). Online erreicht das Newsportal nau.ch seinerseits 1,6 Millionen Nutzer.

Das Fahrgast- Informations-System ist heute in 60 Unternehmen des öffentlichen Verkehrs und in 23 Kantonen präsent. Seit der Wemf-Erhebung seien weitere Kunden hinzugekommen. So werde Passengertv in 52 Zügen der BLS und in 15 Bus-Linien in der Waadtländer Riviera eingesetzt. Die Zahl der Kontakte dürfte seit Jahresbeginn damit weiter gestiegen sein. (sda/cbe)