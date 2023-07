Trivarga: Nicolas Huber fährt auf Moonspring ab

Der Schweizer Olympiasportler Nicolas Huber ist bekannt für seine atemberaubenden Sprünge und Runs auf dem Snowboard und für seine aussergewöhnlichen Auftritte auf Social Media. Als Teil der Schweizer Snowboard-Nationalmannschaft fokussiert er sich auf die beiden Disziplinen «Big Air» und «Slope Style» – und ist diesen Sommer auch das Gesicht der aktuellen Kampagne von Moonspring, wie es in einer Mitteilung heisst.

An warmen Sommertagen biete Moonspring «den idealen Sprung ins Wasser». Das Getränk sei angenehm im Geschmack, zuckerarm, kalorienarm und überzeuge mit natürlichen Essenzen. Nicolas Huber, seit 2021 Markenbotschafter für Moonspring, liebt es laut Mitteilung, über seine Grenzen hinaus zu gehen und neue Abenteuer zu erleben und zu entdecken. So sei er auch auf den Geschmack von Moonspring gekommen. Das Getränk verkörpere Authentizität und Mut – ganz nach dem Credo von Moonspring «Be the Master of your own Domain».

Wie beim Snowboarden versucht Huber auch Moonspring auf das nächste Level zu bringen, wie es weiter heisst. Deshalb sucht er diesen Sommer mit der Schweizer Community verschiedene Challenges, um dieses Ziel zu erreichen. Auf den sozialen Plattformen Instagram und TikTok sieht man Huber auf dem Moonspring-Roller oder dem Moonspring-Boot. Bis Anfang August bindet er die Schweizer Community aktiv ein auf der Suche nach der kreativsten Challenge.

Der Kreativität sind dabei laut Mitteilung keinerlei Grenzen gesetzt. Nutzerinnen und Nutzer können Nicolas Huber und Moonspring verschiedenste Aufgaben stellen, wobei die spritzigste Challenge am Ende gewinnt und durch Huber durchgeführt wird.

Für die Moonspring-Kampagne waren die Trivarga-Inhouse-Agentur für die Erstellung der Creatives, sowie die Marketingabteilung bei Trivarga für die Konzeption, Umsetzung und Ausstrahlung verantwortlich. Moonspring wird durch Trivarga vertrieben. (pd/cbe)