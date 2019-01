Umbau beim Kinovermarkter: Nils Schilling verlässt WerbeWeischer

Nils Schilling verlässt nach über 18 Jahren WerbeWeischer. Der «Managing Director International Cinema» beendet seine Tätigkeit als Geschäftsführer. Er «scheidet im besten gegenseitigen Einvernehmen und zum grossen Bedauern des Managements zum 1. Februar 2019 aus, um sich neuen Herausforderungen zu widmen», schreibt die Kinovermarkterin in einer Mitteilung vom Mittwoch. Hintergrund sei die strategische Neubewertung der internationalen Ausrichtung von WerbeWeischer durch die Gesellschafter von Weischer.Media. Abgesehen von den Märkten Österreich und Schweiz wird eine Expansion in weitere Länder in den nächsten Jahren nicht verfolgt. Durch die Schliessung des Bereichs «Internationale Entwicklung» entfällt die Hauptaufgabe von Nils Schilling.

Nils Schilling, Jahrgang 1970, kam im Jahr 2000 zu Weischer.Media, zunächst als Media Sales Director. 2008 wurde er zum Geschäftsführer von WerbeWeischer berufen und übernahm den Aufbau und die Leitung des nationalen Kundenvertriebsbereichs. In seiner Funktion modernisierte er auch die Standards für Kinowerbung und führte u.a. das Vermarktungskonzept «Cinema.Reloaded» ein. 2012 gründete er WerbeWeischer Schweiz und baute das Unternehmen als Geschäftsführer aus. Im Jahr 2017 wurde ihm zudem die Verantwortung für Österreich übertragen. (pd/eh)