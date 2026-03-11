Peace Tea: Noch mehr Urban Art in Zürich

Publiziert am 11.03.2026

Am 6. und 7. März verwandelte der Zürcher Urban-Art-Künstler Redl, unterstützt von Alex Hohl, zwei grossflächige Fensterscheiben des Coop St. Annahof an der Zürcher Bahnhofstrasse in ein farbintensives Kunstwerk – live und öffentlich einsehbar, heisst es in einer Mitteilung. Die Aktion wurde von Peace Tea initiiert und knüpft an ein erstes Projekt vom Herbst 2025 an, bei dem Redl bereits ein VBZ-Tram gestaltet hatte.

Das entstandene Werk verbindet Redls Illustrationsstil mit dem visuellen Universum der Getränkemarke. Redl ist seit über zwei Jahrzehnten in der Schweizer Urban-Art-Szene aktiv und gilt als einer ihrer prägenden Vertreter. Zahlreiche Passantinnen und Passanten verfolgten den Entstehungsprozess direkt vor Ort, heisst es weiter.

Für Peace Tea, eine Marke von Coca-Cola Schweiz, ist die Aktion Teil eines langfristigen Engagements für Urban Art im öffentlichen Raum. «Wir möchten Kunst erlebbar machen – nicht im Museum, sondern mitten im Alltag», sagt Senior Marketing Managerin Dimitra Filippou. (pd/spo)